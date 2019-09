Brabrand - Jammerbugt

Jammerbugt har et af de bedste hold i rækken på papiret, men har indtil videre ikke fået udbytte derefter. Nu fik man dog endelig en sejr senest over Dalum, og det kan give ny energi til holdet, som i øvrigt er uden nederlag på udebane i denne sæson. Brabrand startede sæsonen flot, men har så mistet Lucas Enevoldsen til Fredericia, og har langt fra været lige så overbevisende siden. Kun én gang har man vundet i de seneste seks kampe, og det var over bundholdet VSK Aarhus. så det her ligner en ret åben kamp, hvor X2 virker meget fint betalt.

Jammerbugt får point i kampen

Danmark 2. division Pulje 2, klokken 15:00

Atletico Madrid - Real Madrid

Top- og lokalopgør, som næppe ender i noget målorgie. Real Madrid bør hér have både Eden Hazard og Karim Benzema med igen, hvilket umiddelbart taler imod spillet, men opgørene mellem de to klubber ender bare sjældent i målorgier. Seks af de seneste otte indbyrdes opgør i La Liga er endt med maksimalt to mål, og dertil kommer, at Real Madrid har set noget bedre ud defensivt i de to seneste kampe. På begge hold er der individuel kvalitet nok til at ødelægge dette spil, men opgøret er så vigtigt, at det næppe bliver nogen åben slagudveksling.

Under 2,5 mål i kampen

Spanien Primera Division, klokken 21:00

Derby - Birmingham

Derby kunne ikke få en meget værre optakt til denne kamp. På vej hjem fra teambuilding kørte tre af holdets spillere galt. Anfører Richard Keogh er ude for resten af sæsonen på grund af sine skader fra ulykken, mens Tom Lawrence og Mason Bennett begge er under anklage for spirituskørsel. De forventes derfor heller ikke at spille her, og alt andet lige skal det give Birmingham gode chancer for at skabe overraskelsen. I forvejen er Derby uden sejr hjemme på Pride Park, mens Birmingham har haft en god sæson og også har gjort det ganske fint ude.

Birmingham vinder kampen

England Championship, klokken 16:00

