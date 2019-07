Friska Viljor - IFK Timrå

Friska Viljor fik brudt sejrsstimen med nederlaget i Skellefteå, men de bør komme tilbage på sporet i denne kamp. De har vundet samtlige kampe mod holdene fra den nederste del af tabellen og møder her et Timrå-hold, der sjældent præsterer på udebane. Sølle to point har de hentet på fremmed græs i denne sæson, og man har kun slået de tre bundhold indtil videre. Oveni er det en relativt lang udebanetur, man skal køre på en hverdagsaften i en række, hvor spillerne er rene amatører. Derfor ligner Friska Viljor et sikkert spil til et hæderligt odds.

Friska Viljor vinder kampen

Division 2 Norrland, klokken 19:30

Oddset 1,58 er fundet hos Unibet



Lund - Trollhättan

Det er et overraskende højt odds, man får på udesejren i denne kamp. Lund er uden sejr i 13 kampe på stribe, og godt nok hentede man uafgjort i den omvendte kamp for en uge siden efter en opløftende indsats, men det retfærdiggør stadig ikke det høje odds på gæsterne. Trollhättan er uden nederlag i 11 kampe på stribe, hvoraf de ni er vundet og i langt hovedparten af kampene har man spillet fremragende. Man ramte så en offday senest, men det er der da også mere end taget højde for i oddset i en række, hvor fordelen af hjemmebanen ikke er ret stor.

Trollhättan vinder kampen

Sverige Division 1 Södra, klokken 19:00

Oddset 1,97 er fundet hos NordicBet



Tre Fiori - Klaksvik

Alt er mere eller mindre afgjort før denne returkamp, men alligevel bør Klaksvik stadig være så meget bedre, at de kan holde Tre Fiori fra San Marino fra at score. Det var ikke mange chancer, de kom frem til i den første kamp, inden de så fik reduceret i overtiden, og i forvejen er Tre Fiori langt fra det bedste hold fra San Marino. Det taler selvfølgelig imod spillet, at Klaksvik aldrig har vundet på fremmed græs i Europa, men modsat har de så heller aldrig mødt så dårlig modstand, som de gør i aften. Derfor virker oddset fint på, at Tre Fiori går målløse fra banen.

Tre Fiori scorer ikke i kampen

UEFA - Europa League kvalifikation, klokken 20:45

Oddset 2,15 er fundet hos Unibet