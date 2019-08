OB - Sønderjyske

Der bør være lagt op til en underholdende kamp hér. OB kommer normalt alt med et offensivt udtryk hjemme, og der har da også været masser af chancer og mål i de første tre kampe af slagsen. Sønderjyske er selv et hold med et offensivt udtryk, og de er et hold med masser af fart, så de kan helt sikkert godt drille OB den anden vej, når OB som forventet kommer blæsende. De to holds møde i Odense i sidste sæson var også en åben affære, hvor vi i alt fik fire scoringer, og oveni forventes OB at have angriberen Sander Svendsen med igen.



Over 2,5 mål i kampen

Danmark - Superliga, klokken 19:00

Oddset 1,77 er fundet hos Danske Spil



Bologna - SPAL

Bologna har købt godt ind i denne sæson, og spillede som sådan også en fin premierekamp i Verona, hvor man brændte chance på chance og måtte se værterne stjæle et point på deres eneste skud i kampen. Så uheldig er man dog næppe igen, og de bør i hvert fald have gode muligheder for at slå Spal. Gæsterne er blandt favoritterne til at rykke ud, og hvor de offensivt leverede en fin kamp mod Atalanta, gav de alt for meget væk defensivt. Normalt er Bologna stærke hjemme, så selv om de indbyrdes opgør i sidste sæson ikke taler for, spilles 1-tallet.

Bologna vinder kampen

Italien - Serie A, klokken 20:45

Oddset 1,91 er fundet hos Bethard



Nykøbing - Kolding IF

Nykøbing leverede en skuffende kamp i Viborg, men de har stadig et ganske fint hold med mange dygtige tekniske spillere på holdet, som i de første fire runder spillede noget fremragende fodbold. Kolding har været sæsonens store overraskelse, men efter fire sejre at åbne sæsonen med er man gået en smule i stå, og nok vandt man forrige udekamp mod HB Køge, men det var en af de mere heldige sejre i sæsonen. Ser vi på ren styrke på de to hold og betydningen af hjemmebanen, giver det ikke meget mening med så høj en betaling på Nykøbing.



Nykøbing vinder kampen

Danmark - NordicBet LIGA, klokken 19:00

Oddset 2,35 er fundet hos Danske Spil