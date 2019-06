Ukraine U20 - Italien U20

Det er to europæiske hold med stor styrke i det defensive, der her tørner sammen, og det er da også svært at se andet end få mål, hvis vi tager kampens betydning in mente. Begge hold har kun lukket tre mål ind i de første fem kampe, og det er to hold, der generelt set spiller med lav risiko. Der var godt nok mange mål i Italiens kamp mod Mali, men det er også et hold, der spiller noget mere åbent end Ukraine gør, og begge hold har tidligere i turneringen vist, at de evner at spille et resultat hjem. Derfor er det meget svært at se målene komme i denne kamp.



Under 2,5 mål i kampen

U20 VM, klokken 17:30

Oddset 1,47 er fundet hos Bet365



Belgien - Skotland

Skotterne fik med nød og næppe besejret Cypern, men denne gang står de over for en noget større opgave. De er uden både Steven Fletcher og Steven Naismith, og deres offensiv ser noget tynd ud, men det er modsat også et hold, som sjældent taber stort. Holdets 10 seneste nederlag på fremmed græs har alle været med maksimalt tre mål i kampen, og det inkluderer endda kampe mod Tyskland og England. Belgien er stærke offensivt, men flere af spillerne er trætte efter en lang sæson, så de spiller sig næppe mere ud end højest nødvendigt.



Belgien vinder og under 3,5 mål i kampen

UEFA - EM-kvalifikation, klokken 20:45

Oddset 1,95 er fundet hos Danske Spil



Ungarn - Wales

EM-semifinalen er lang tid siden for Wales, som siden er gået fra skuffelse til skuffelse. Nu hedder landstræneren Ryan Giggs, men det er det ikke blevet bedre af. Man lider under, at holdets ubetinget største stjerne Gareth Bale er helt ude af form efter en mislykket sæson i Real Madrid, mens Aaron Ramsey er skadet, og så er det pludselig et noget mere ordinært mandskab. Ungarn er stærke hjemme i betydende kampe. De gjorde rent bord på eget græs i Nations League og slog senest VM-finalisterne fra Kroatien. Interessant odds på hjemmesejren.



Ungarn vinder kampen

UEFA - EM-kvalifikation, klokken 20:45

Oddset 3,00 er fundet hos Bet365

Bettingklubben er B.T.s podcast, som hjælper lytterne med at slå bookmakerne og sikre lidt ekstra mønter på kistebunden. Programmet udkommer hver torsdag og indeholder altid seks spiltips til weekenden. Ekspertpanelet udgøres af Steffen Dam og Nicolai Baldorf, mens Søren Paaske er vært. Du kan høre det hele i vores helt nye app HER