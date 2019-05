Neil Morrice har ventet i 21 år.

Og mandag aften kunne han endelig juble over den store gevinst, han har drømt om.

Den 62-årige hestevæddeløbsjournalist havde nemlig for mange år siden spottet en ung knøs ved navn Judd Trump.

Allerede som otteårig var Judd Trump ganske ferm med en kø i hånden, når han gik til snookerbordet. Og Neil Morrice var derfor ganske sikker på, hvad der ville ske i fremtiden.

Derfor gik Neil Morrice til bookmakeren Coral, hvor han fik lavet odds på, at Judd Trump engang i fremtiden kunne lade sig hylde som verdensmester i snooker.

»Judd så ud til at være noget ganske særligt allerede som otteårig. Så jeg har fulgt hans karriere tæt fra starten,« siger Neil Morrice til BBC.

Og mandag aften var der så gevinst. Judd Trump spillede gennem hele VM-finalen fremragende mod skotske John Higgins og vandt overlegent 18-9. Øverst i artiklen kan du se et komisk indslag med sidste års verdensmester Mark Williams.

Så kunne Neil Morrice gå til bookmakeren med sin 21 år gamle kupon, hvorpå han havde satset 10 pund og fået odds 1000 på væddemålet – altså 10.000 pund, eller cirka 87.000 kroner lige ned i lommen.

World champion!! Wow pic.twitter.com/icr8EjUdUT — Judd trump (@judd147t) May 6, 2019

Det var dog ved at være op over, for væddemålet havde en bagkant på, at Judd Trump skulle blive verdensmester inden sin 30-års fødselsdag, og mandag blev han verdensmester i en alder af 29 år.

Som otteårig skulle Judd Trump stå på kasser for at kunne spille snooker, og allerede i 2011 stod han for første gang i en VM-finale i det legendariske teater The Crucible.

Her tabte en 21-årig Trump dog til selvsamme John Higgins, der har vundet VM fire gange tidligere og mandag spillede sin i alt ottende VM-finale.

Judd Trump selv kunne dog også glæde sig over en solid præmiecheck. Den 29-årige fik med VM-titlen 4,3 millioner kroner, mens John Higgins måtte nøjes med 1,7 millioner kroner.