Der er storkamp i Superligaen i aften, hvor FC Midtjylland tager imod FC København, og her kan man godt se frem til en underholdende kamp.

Det er stort set altid underholdende, når de to mandskaber mødes. Holdenes to kampe i grundspillet resulterede i samlet 11 scoringer, hvoraf fire af dem faldt i deres seneste kamp i Herning, hvor FC Midtjylland vandt med 3-1.

FC København har i den grad fået fat i sagerne i dette forår, hvor man kun har tabt til FC Midtjylland i Superligaen, og man har endda scoret i alle Superliga-kampe dette forår. Dog er forsvaret ikke helt oppe på niveau endnu, hvor man kun har holdt buret rent mod OB, Hobro og AGF, og i alle tre kampe havde modstanderne rigtig gode chancer for at score.

Derudover er holdet stadigvæk uden førstemålmand Robin Olsen.

FC Midtjylland er stadigvæk uden angriberen Paul Onuachu, og selv om det i skrivende stund er Marc Dal Hende, der er topscorer for guldkandidaterne, så er det stadigvæk et hold, der kender vejen til netmaskerne. Det er kun Brøndby, der har holdt værterne fra at score denne sæson, og midtjyderne er da også offensivt indstillet i deres spil, så de bør komme frem til en del chancer i aften.

Og netop fordi Brøndby vandt sin kamp søndag aften, så er FC Midtjylland tvunget frem på banen, og det samme gælder FC København, der skal jagte FC Nordsjælland, som også vandt deres kamp i weekenden. Derfor bør det bliver underholdende med en del scoringer, hvor begge hold bør komme på måltavlen.

FC Midtjylland – FC København, Begge hold scorer? Ja

Odds 1,62 hos Bwin

Spilstop mandag d. 9/4 kl. 19:00

Indsats: 200 kroner