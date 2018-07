Vi skal finde den første VM-finalist, og det kan godt blive en underholdende dyst mellem Belgien og Frankrig.

Det har været meget forrygende at følge Belgien under sommerens VM-slutrunde, der med sit meget direkte spil, har været involveret i mange målrige kampe. Spillet har været kompromisløst til tider, og derfor har forsvaret også været sårbart til tider. Derfor kan belgierne godt komme i problemer mod Frankrigs offensive profiler, der hver især har leveret på forskellige tidspunkter under slutrunden.

Men det har også været et fransk mandskab, der ikke rigtig har imponeret stort under slutrunden. Spillet har til tider ikke været overbevisende, og i gruppespillet var det slet ikke til at se, hvordan holdet skulle stå i en VM-semifinale.

Mandskabet mangler en leder i forsvaret, og derfor giver man ofte chancer væk, hvilket bør blive straffet mod en skarp belgisk offensiv.

Omvendt bør Frankrig skabe mange chancer mod Belgiens forsvar, der også var presset i store dele af kampen mod Brasilien, og man kunne ikke holde buret rent her. Mod de bedre mandskaber, hvor der har været noget på spil, har Belgiens forsvar set skrøbelig ud.

Det samme gælder Frankrig, og derfor bør der være fine chancer for, at vi får begge mandskaber på tavlen i aften.

Frankrig – Belgien, Begge hold scorer? Ja

Odds 1,80 hos Betfair Sportsbook

Spilstop tirsdag d. 10/7 kl. 20:00

Indsats: 200 kroner