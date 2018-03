Det er hævnens time for Brasilien, men holdets kamp mod Tyskland bør blive en ny målfest mellem de to duellanter.

For lige godt fire år siden blev der skrevet fodboldhistorie i Brasilien, da Tyskland rundbarberede værtslandet Brasilien med 7-1 i VM-semifinalen, hvilket sendte chokbølger gennem det fodboldglade land.

Men der er løbet meget vand gennem åen, og tiden er naturligvis en anden nu, men det er svært at forestille sig, at Brasilien ikke vil være opsat til denne kamp og kommer i stærkeste opstilling. Brasilianerne er dog uden holdets største stjerne Neymar, men holdet er stadigvæk stærk besat på de offensive pladser.

Holdet spillede en glimrende kamp mod Rusland i sidste uge, da man sikkert slog de kommende VM-værter med 3-0. Der kan naturligvis stilles spørgsmålstegn ved kvaliteten på Ruslands landshold, men ikke desto mindre må det give lidt selvtillid.

Tysklands offensiv er stadigvæk potent, hvor man spiller med den aggressivitet man har set under Joachim Löw, men forsvaret har ikke samme styrke, som man har set tidligere. Sikkert er det, at man ikke står med Manuel Neuer, som er én af verdens bedste målmænd, men Marc-André ter Stegen kommer nok til at vogte buret, hvilket er en svækkelse.

Alt i alt er det to mandskaber, hvor man lige nu må vurdere, de er bedre til at angribe end til at forsvare, så der bør være gode muligheder for, at begge hold kommer på tavlen i aften.

Tyskland – Brasilien, begge hold scorer? Ja

Odds 1,66 hos Bet365

Tirsdag d. 27/3 kl. 20:45

Indsats: 200 kroner