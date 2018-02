Der bør være fine chancer for mange scoringer, når FC København tager imod OB i aften.

Det er ikke nogen hemmelighed, at FC København har gang i en yderst skuffende sæson, og det skyldes blandt andet et svigtende forsvarsspil, der til tider har været skræmmende ringe.

Københavnerne har allerede lukket 29 mål ind i denne sæson, hvilket er væsentig mere end de 20 mål man lukkede ind i hele sidste sæson. FC København er naturligvis ikke lige så stærke denne sæson, men det har ikke været godt nok denne sæson.

Dette har man også set i starten af 2018, hvor man endnu ikke har holdt buret rent, og senest mod FC Midtjylland, så man sårbare ud, da man lukkede tre mål ind.

OB er uden deres normale midterforsvar Kenneth Emil Pedersen, der sidder over med karantæne, og da man må have respekt for FC Københavns offensiv, der har set langt bedre ud med Robert Skov og Viktor Fischer, så bør københavnerne skabe en masse chancer i dag.

Omvendt er OBs omstillingsspil stærkt, og de bør få gode chancer for at skabe chancer mod et forsvar, der mildest talt har virket rystende.

Alt andet lige, så bør der være fine chancer for mindst tre scoringer i Telia Parken.

FC København – OB, over 2,5 mål i kampen

Odds 1,76 hos NordicBet

Spilstop søndag d. 25/2 kl. 18:00

Indsats: 100 kroner