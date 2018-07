Sverige har været en af VMs positive oplevelser, og de kan meget vel gå hen og levere en ny overraskelse i dag.

Der var ikke mange forventninger til svenskerne inden VM-slutrunden, men holdet har vist, at deres enestående kollektiv er kommet for at blive. Nu skal svenskerne op mod Schweiz, der på mange punkter minder om Sverige. Schweizerne har også en stærk enhed, og de har vist, de kan bide skeer med de store, da man i gruppespillet fik point mod Brasilien.

Man har nogle enkelte offensive esser, hvor Xherdan Shaqiri nok er den bedste offensive spiller, og meget af det kreative skal komme fra hans side. Det ligger også meget op af Sveriges taktik, hvor svenskerne ligger meget ansvar på Emil Forsbergs skuldre, og den fremragende offensive spiller, kan sagtens gøre ondt på Schweizs defensiv.

Det bliver en kamp, hvor begge hold må respektere hinanden, og da Sverige må have stærk medvind efter den flotte sejr over Mexico i gruppespillet, så må de have gode chancer for, at man mindst får kampen i forlænget spilletid.

Sverige - Schweiz, 1X

Odds 1,50 hos NordicBet

Spilstop tirsdag d. 3/7 kl. 16:00

Indsats: 100 kroner