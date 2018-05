Norrköping ser ud til at blande sig i toppen af Allsvenskan i denne sæson. På det seneste har man været meget stabile, og hjemme på Östgötaporten har man vundet samtlige kampe i denne sæson på nær mod Trelleborg, hvor man blev ramt af et rødt kort med en halv time igen.

Som sådan er det ikke fordi, at Norrköping spiller specielt sprudlende fodbold, men de er et meget solidt mandskab og kommer til denne kamp med masser af selvtillid. De mangler Jon Gudni Fjoluson, som udgik skadet mod Dalkurd og ikke bliver klar til denne kamp, men ellers er man hvad der kan betragtes som i stærkeste opstilling.

De møder et Sundsvall-hold, som umiddelbart har fået en flot sæsonstart, men billedet snyder en anelse. Hele seks af holdets første otte kampe har været hjemme på Norrporten Arenas kunstgræs, mens man i de to udekampe kun har hentet point mod bundproppen Dalkurd.

I sidste sæson var Sundsvall meget tæt på at rykke ud, og man forventer da heller ikke ret meget mere af holdet i denne sæson. De må for deres del undvære Juanjo Ciercoles på grund af karantæne, mens Dennis Olsson ikke forventes klar heller, og det er to faste spillere at måtte undvære for Sundsvall.

Før sæsonen var de to hold tippet til at lande i hver sin ende af tabellen, og hvor Norrköping endda virker på vej frem, er det modsatte tilfældet for Sundsvall. Når nyhederne fra de to lejre så også taler for hjemmeholdet, kan et spil på 1-tallet godt forsvares, selv om oddset ikke er alverden.

Norrköping - GIF Sundsvall 1

Odds 1,57 hos Betfair Sportsbook

Spilstop onsdag 23/5 klokken 19:00

Indsats 100 kroner