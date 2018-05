Roskilde har længe lignet et hold, der kun havde æren at spille for i dette forår, men efter tre nederlag i træk og tre sejre på stribe til Brabrand er det blevet alvor på sidste spilledag.

Et nederlag til Roskilde mod Fremad Amager og en Brabrand-sejr i Viborg vil sende dem i 2. division, og det kan næsten ikke undgå at påvirke Roskilde-holdet mentalt. I dag handler det derfor først og fremmest om undgå at lave fejl, og derfor vil man næppe se Roskilde komme blæsende ud fra start, selv om holdet normalt er et hold, der gerne vil have bolden.

Dermed ikke sagt, at Roskilde kommer ud og pakker sig til denne kamp, men modsat bør man også spille med større sikring defensivt end normalt. Fremad Amager kan som sådan gå ud og spille frit i denne kamp, men deres stil er normalt ikke til at gå ud og presse højt.

Defensiven er i fokus, og det bør også blive holdets udgangspunkt i denne kamp - selv om man givetvis har et øje på sjettepladsen, som man kan sikre sig med en sejr og lidt hjælp andetsteds fra.

Den giver en ekstra hjemmekamp i næste sæson, og derfor vil man ikke se et Fremad-hold ændre nævneværdigt på deres gameplan før denne kamp. Det bør alt andet lige give en første halvleg med en masse dueller og to hold, som vil være meget påpasselige i forhold til begå fejl.

Dødbolde er altid den store usikkerhedsfaktor, men tager man med i betragtningen, at hele ni af Roskildes 16 første kampe på hjemmebane har stået uafgjort efter første halvleg og at Roskilde primært skal undgå at komme bagud, virker uafgjort efter første halvleg stadig som et meget interessant spil i dag.

Roskilde - Fremad Amager 1. halvleg X

Odds 2,15 hos Unibet

Spilstop søndag 20/5 klokken 13:45

Indsats 200 kroner