Lyngby og Vendsyssel skal i dag afgøre, hvem af de to klubber, der kan kalde sig Superliga-klub efter sommerferien. Den første kamp i Hjørring bar tydeligt præg af, hvor meget der var på spil, men selv om kvaliteten var lav, burde begge hold have scoret mere end tilfældet var.

Nu endte det hele så med en sejr til Vendsyssel på 1-0, og det bør betyde en relativt stille start på denne kamp. Der er næppe nogen tvivl om, hvad Vendsyssels mission er i opgøret. Det handler om at holde Lyngby fra at score og med tanke på, at Lyngby-offensiven ikke ligefrem har sprudlet i år, er det ikke nogen umulig opgave.

Modsat skal Lyngby så op og score, men et mål imod vil betyde, at man skal op og score tre gange, og selv om man her møder en modstander fra NordicBet LIGA, er det ikke bare sådan lige at gøre for et hold, som ikke scoret tre mål i samme kamp i de seneste 26 opgør. Så selv om det handler om at få scoret for Lyngby, satser de næppe voldsomt meget før vi kommer i anden halvleg og der stadig ikke er scoret i kampen.

Vi så netop disse kampbilleder i første runde af playoff, hvor der ikke skete ret meget i hverken Silkeborg mod Lyngby eller Randers mod Helsingør i de første 45 minutter, hvorefter det så eksploderede efter pausen, mens der så godt nok faldt mål i returopgøret i Randers mod Lyngby, men her skulle Lyngby også ud og jagte to scoringer efter den første kamp og var derfor tvunget til at satse fra start.

Det skal de ikke i dag, og er denne kamp læst bare nogenlunde rigtigt, skal der være god værdi i et spil på, at det står uafgjort efter de første 45 minutter.

Lyngby - Vendsyssel 1. halvleg, X

Odds 2,25 hos Betfair Sportsbook

Spilstop søndag 27/5 klokken 16:00

Indsats 200 kroner