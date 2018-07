Det har ikke været voldsomt underholdende at se FC København spille i første halvleg i denne sæson. Faktisk har der endnu ikke været scoret i holdets tre første halvlege indtil videre - to kampe mod KuPS og en enkelt mod Horsens - og fællesnævneren for de tre kampe har da også været, at de ikke har været voldsomt chancerige i de første 45 minutter, for derefter at åbne op.

Det kan nemt gå hen og blive alle gode gange fire i udekampen mod Hobro, idet ingen af de to hold har ramt det niveau, som man havde håbet på. FC København har kun glimtvis leveret et niveau, som man burde forvente af spillere af den kaliber, og holdets udtryk har mestendels været skuffende.

Vælger Ståle Solbakken igen at stille med to relativt stationære angribere i front, vil det i hvert fald være guf for Hobros fysisk stærke stopperduo, og spørgsmålet er, om han her vælger en løsning med Rasmus Falk centralt for at give mere dynamik offensivt, eller om han holder fast i den midtbane med Carlos Zeca og Jan Gregus, han mest har brugt i dette efterår.

Vælger han den første løsning, er det ikke så godt for dette spil, men vælger han den sidste, skal det til gengæld være rigtig fint, for hverken Zeca eller Gregus har for alvor givet FCK-offensiven den nødvendige støtte. De skal op imod et Hobro-hold, der også slikker sårene efter en katastrofal premierekamp.

Ikke nok med, at man tabte til oprykkerne fra Vejle, så blev holdets to vigtigste spillere Pål Alexander Kirkevold og Jonas Damborg skadede, og de er derfor ikke med i denne kamp. Derfor skal man ikke forvente et Hobro-hold komme blæsende ud til denne kamp, og mon ikke det i første omgang handler om ikke at komme tidligt bagud, for gør man det, bliver det meget svært at hente point. Med tanke på de to holds situation lige nu og det faktum, at der ikke været mål i de to holds første halvlege i sæsonen endnu, virker odds en anelse for højt på, at det står 0-0 efter de første 45 minutter.

Hobro - FC København, 0-0 efter 1. halvleg

Odds 2,90 hos Unibet

Spilstop mandag 23/7 klokken 19:00

Indsats 200 kroner