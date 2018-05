Rosenborg viste svagheder i weekendens nederlag mod Brann, og det kan Odd udnytte i aftenens pokalkamp på Lerkendal.

Det har været en svingende start på 2018-sæsonen for Rosenborg, hvor man til tider har spillet fremragende, men har også vist lavt bundniveau.

Særligt har forsvaret lavet mange fejl, og har mentalt set fraværende ud i flere situationer, der har kostet mål til modstanderne.

Senest mod Brann, der dog er en fin modstander, var der flere situationer, hvor man ikke fulgt med sin modstander, og organisationen var til tider ikke eksisterende. Og imod et Odd-mandskab, der kan spille frit i aften, så kan storholdet godt komme i vanskeligheder i forsvaret.

I den anden ende er man uden Nicklas Bendtner og Mike Jensen, der begge er draget i landsholdslejren, og derfor er det meste af offensiven lagt i hænderne på nyindkøbet Alexander Søderlund, og nordmanden har da også vist gode takter denne sæson.

Odds defensiv er ikke noget Fort Knox, og med hjemmebanefordelen i ryggen, så bliver det svært at se, hvordan Rosenborg kan undgå at få scoret, dog er det også svært at se, hvordan Rosenborg kan holde buret rent.

Rosenborg – Odd, begge hold scorer i kampen

Odds 1,81 hos NordicBet

Spilstop onsdag d. 30/5 kl. 18:30

Indsats: 100 kroner