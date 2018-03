Manchester City skal i aften fortsætte deres suveræne færd i toppen af Premier League, hvor turen går til Stoke i aften. Her gælder det et Stoke-hold, som efter managerskiftet til Paul Lambert er gået tilbage til de gamle dyder, og det skal alt andet lige åbne op for en kamp uden mange mål.

For retningen med mere spil langs jorden og fokus på det offensive under Mark Hughes er pakket helt væk til fordel for en stram organisation, hvor det primært gælder om at have mange spillere bag bolden, når man mister den og i langt mindre grad om hvordan man så rent faktisk skal få scoret mål.

Det har også været til at aflæse i de tørre tal, for hvor Stoke var et af de mest målrige under i rækken under Mark Hughes, er der nærmest ingen mål i kampene under Paul Lambert. Sølle 1,50 mål har Stoke snittet i de seks kampe under Paul Lambert mod over tre mål i snit under Mark Hughes og det er bare langt fra tilfældigt.

Det skal så med, at alle Lamberts første seks kampe var mod hold, hvor Stoke havde en realistisk chance for point - i dag gælder det så Manchester City, men det vil alligevel overraske, hvis Stoke-manageren ændrer på sin defensive tilgang til opgøret.

Holder den tese, skal vi have fat i et rigtigt godt spil på, at Manchester City vinder kampen og der maksimalt falder tre mål i opgøret. I præcis halvdelen af holdets udekampe i Premier League i denne sæson er det sket, og med tanke på, at gæsterne trods alt er uden topscorer Sergio Agüero og måske også Raheem Sterling, ligger det trods alt heller ikke i kortene, at de smadrer Stoke fuldstædigt, men modsat virker Stoke-point heller ikke voldsomt sandsynligt.

Et argument imod kunne være, at Manchester City vandt med 7-2 i en ren magtdemonstration i den omvendte kamp, men hvor City er livsfarlige at møde, hvis man giver dem rum at spille i, så har de lidt sværere mod hold, der står meget kompakt, og det bør blive Stokes gameplan i dag. Derfor skal der være god værdi i dagens spilforslag.

Stoke - Manchester City, Udehold + under 3,5 mål

Odds 2,19 hos NordicBet

Spilstop mandag 12/3 klokken 21:00

Indsats 200 kroner