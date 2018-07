Superligaen er tilbage, og dagens anden kamp står mellem Sønderjyske og Ab, hvor vi meget vel kan få en stille start på kampen.

Sønderjyske missede mesterskabsslutspillet sidste sæson, men viste i store dele af sæsonen, at man gør det godt mod de bedre hold i Superligaen. Dog har man i sommerpausen ikke oprustet kraftigt, hvor den bedste spiller på papiret er den offensive hollænder Mart Lieder, som bombede løs i den næstbedste hollandske række, der er kendt for at være medrivende med tonsvis af mål. Spillet er mere låst i Superligaen, hvor der slet ikke bliver scoret nær så mange mål.

Derudover har man sagt farvel til Michael Uhre, der er skiftet til Brøndby, og selvom Uhre ofte skulle bruge mange chancer, så kommer Sønderjyske til at savne hans fremragende fart.

Defensivt ser det stadigvæk godt ud for Sønderjyske, der virkelig fik fat i den gode organisation, som sønderjyderne har været kendt for i en lang årrække. Især på eget græs var det flot, hvor kun Brøndby og Horsens lukkede færre mål ind på hjemmebane.

Og nu skal man op imod AaB, der sidste sæson ikke var noget stærkt offensivt bekendtskab. I grundspillet, var der kun tre hold, der scorede færre mål end AaB, der virkelig ikke have nemt ved at skabe chancer. Holdet spille bolden fornuftigt rundt, men er bare ikke skarpe på den sidste tredjedel af banen. Holdet er uden Edison Flores, der først kommer tilbage fra sin ferie på mandag, så her kan der mangle noget kreativt kraft hos nordjyderne.

Premierekampene kan er ofte låste og uden mange chancer, fordi holdet lige skal ind i rytmen, og derfor kan første halvleg mellem Sønderjyske og AaB godt byde på en anelse afdæmpende affære, hvor der ikke kommer mange chancer.

Sønderjyske – AaB, X ved pausen

Odds 2,07 hos Unibet

Spilstop fredag d. 13/7 kl. 20:15

Indsats: 100 kroner