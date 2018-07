Bronzekampen ved VM er oftest meget underholdende, og denne bør ikke blive en undtagelse.

Selvom England og Belgien oplevede to gigantiske nedture med deres semifinale-nederlag, så bør de to mandskaber stadigvæk være motiveret til denne kamp. England har haft sin bedste VM-slutrunde i 28 år, og Belgiens såkaldte ’gyldne generation’ vil helt sikkert gerne slutte med bronzemedaljen om halsen.

Derudover er det to mandskaber, der gerne vil stå højt på banen, og derfor har der da også været en del scoringer i deres kampe. De to hold mødtes i gruppespillet, hvor der godt nok ikke var særlig mange chancer og mål, men det var en anderledes kamp, hvor begge hold sparede en del profiler.

Normalt er det to hold, der spiller uden håndbremsen trukket, og det er to hold, der mangler en holdende midtbanespiller, der kan kontrollere kampen. Derfor er der oftest meget plads på midten af banen, hvor begge hold er gode til at sætte tempoet, der oftest fører til gode situationer.

Derudover der bare mange gode offensive spillere på de to mandskaber, og det ville stadigvæk overraske, hvis spillerne ikke giver den sidste skalle for at få mere succes med hjem.

Oddset er ikke det højeste, så derfor er indsatsen også i den lavere, men der bør være rigtig fine chancer for, at begge mandskaber kommer på tavlen i aften.

Belgien – England, Begge hold scorer i kampen

Odds 1,50 hos Betfair Sportsbook

Spilstop lørdag d. 14/7 kl. 18:00

Indsats: 100 kroner