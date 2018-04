Der er FA Cup-semifinalebrag mellem Manchester United og Tottenham i aften, hvor det ene mandskab er blevet gjort til for store favoritter af bookmakerne.

Der er meget på spil for dagens to duellanter, da det for dem begge, er sidste chance for at hjemføre et trofæ til sine fans.

Manchester United blev ekspederet ud af Champions League tidligt, hvor man røg noget skuffende ud til Sevilla, og i Premier League, har man slet ikke været i nærheden af de nykårende mestre Manchester City. Spillet har været op og ned, men i disse store kampe, der har man en specialist ved roret.

Jose Mourinho er kendt for at spille taktisk og kynisk fodbold, hvilket ofte er nøglen i disse store kampe, hvor der er meget på spil, og så har man på papiret et stærkt mandskab. Dog tabte man senest mod Tottenham, hvor holdet kom bagud efter 10 sekunder.

Dog er det noget andet i dette opgør, fordi tilskuerfordelingen på tribunerne må være tæt på 50/50, så hjemmebanefordelen er det mindre for Tottenham her, da de har spillet sine hjemmekampe på dette stadion.

Derudover har Tottenham også set slidte ud på det seneste. Sidste weekend var man ikke tæt på at tage point fra Manchester City, hvor man tabte klart med 3-1, og i midtugen mod Brighton, var det heller ikke med den ellers velkendte energi.

Det er to hold, der forventes at komme i stærkeste opstilling, og så bør Manchester United ikke være så undertippede, som tilfældet er i aften, da de ikke er så meget svagere end Tottenham. Der skal ikke findes en vinder efter 90 minutter, så værdien på, at Manchester United ikke taber, bør være fin.

Manchester United – Tottenham, 1X

Odds 1,70 hos 888sport

Spilstop lørdag d. 21 kl. 18:15

Indsats: 200 kroner