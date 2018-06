Det to store fodboldnationer, der tørner sammen i aften, og det kan meget vel gå hen og blive en underholdende affære.

Italien skal en tur til Frankrig, og det er et såret dyr, der stiller op til denne venskabskamp. Det er nok ikke gået mange fodboldfans næser forbi, at Italien ikke er med til den kommende VM-slutrunde, og det har naturligvis vækket en vrede i støvlelandet.

Så selvom det bare er en venskabskamp, så man forvente et topmotiveret italiensk mandskab, der vil vise, at det var en enlig svale, man missede VM-slutrunden ved at spille lige op med én af de helt store forhåndsfavoritter. Italien har blandet hevet Roberto Mancini ind, og det er en træner med en lidt mere åben tilgang til spillet, og landstræneren har kvitteret med at hive Mario Balotelli ind, som scorede i sin comeback mod Saudi Arabien.

Frankrig må undvære forsvarsgeneralen Laurent Koscielny, der er ude med en alovrlig skade, og derfor er det højst sandsynligt Raphaël Varane og Samuel Umtiti, der stiller op i centerforsvaret. Isoleret set er det to fremragende forsvarsspillere, men der kan sagtens komme afstemningsproblemer mellem de to, da de er vant til at spille ved siden af rutinerede kræfter.

Omvendt må man forvente, at Frankrigs offensiv får sat gang i kedlerne, og til tider sætter Italiens defensiv under et tungt pres, som udmønter i mange store chancer. Der er ganske enkelt for meget offensivt talent til, at man ikke skaber mange chancer i dette opgør.

Alt andet lige, så ligner det en åben kamp, hvor begge hold er kommet for at spille, så åbner for et spil på, at vi får begge hold på tavlen.

Frankrig – Italien, begge hold scorer i kampen.

Odds 2,00 hos Unibet

Spilsop fredag d. 1 /6 kl. 21:00

Indsats: 100 kroner