Selv om Arsenal vandt med 2-0 ude mod Milan i den første kamp, er det stadig en på papiret meget interessant returkamp, som kommer i dag på Emirates Stadium.

Normalt er Europa League ikke en turnering, som de engelske hold bruger meget energi på, men efter vinderen kommer med i Champions League, har det ændret sig. Nu er Europa League eneste chance for at komme med i den fine selskab for Arsenal, der har udspillet deres rolle i Premier League, og så skulle man jo tro, at de bare kørte over Milan i denne returkamp.

Buddet herfra er, at det ikke bliver tilfældet. Milan spillede godt nok ikke nogen god kamp for en uge siden, da man tabte fortjent til Arsenal, men det er stadig et hold med masser af kvalitet, som er inde i en rigtig god periode under Gennaro Gattuso.

De skal lave to mål for at lave det mindre mirakel, det trods alt vil være med en samlet sejr, og opskriften kunne sagtens blive ud fra en stram defensiv som man kender det under Gattuso og så prøve at udnytte en Arsenal-fejl eller en dødbold til at få skabt spænding om udfaldet.

Arsenal er som bekendt videre med uafgjort og et smalt nederlag, og det er en vigtig pointe i forhold til spil i denne kamp. Vi så det mod Östersund, hvor Arsenal tabte returkampen efter en klar sejr i den første kamp, og mon ikke der også i dag vil være en tam stemning på Emirates Stadium og masser af tomme sæder.

Sikkert er det, at Pierre Emerick Aubameyang er spærret for spil i Europa League, mens Alexandre Lacazette fortsat er skadet, så Arsenal er svækkede i front, mens Milan for deres del er uden defensivspillerne Davide Calabria, Andrea Conti, Ignazio Abate og Luca Antonelli. Alt i alt virker det til, at Arsenal er blevet lidt for store favoritter i denne kamp af bookmakerne, og her spilles derfor på, at Milan ikke taber kampen.

Arsenal - Milan 0-1, 2

Odds 2,05 hos Bet365 (asian +0,5)

Spilstop torsdag 15/4 klokken 21:05

Indsats 100 kroner