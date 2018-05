FC Midtjylland har den ene hånd på mesterskabspokalen, men holdet kan meget vel få defensive problemer mod Horsens i aften.

Det er nok ikke gået mange fodboldsfans næse forbi, hvad Horsens præsterede sent fredag aften, da man med to ene scoringer rystede et Brøndby-mandskab, og dermed spillede matchbolden over til FC Midtjylland.

Horsens spillede kampen med en energi og vilje, der overraskede mange, og holdet har meldt ud, at de kommer med samme udtryk i aften, når de skal op mod FC Midtjylland.

Og det bør give holdet gode muligheder for at komme på måltavlen. For er der noget, som er svært at dække op mod, så er det Horsens dødbolde, der kan sætte alle hold uder et tungt pres. Brøndby havde svært ved at dæmme op for dem, og Horsens kunne meget vel have scoret mere end de to mål, det rent faktisk blev til.

FC Midtjylland så lidt trætte ud i første halvleg mod FC København, hvor det kun var nogle mirakelredninger fra Jesper Hansens side, man ikke lukkede mål ind i den kamp. Omvendt må værternes offensiv være potent nok til at score mod et suspekt Horsens forsvar.

Derfor bør der være fine muligheder for, at vi får begge mandskaber på tavlen i aften.

FC Midtjylland - Horsens, Begge hold scorer i kampen

Odds 1,93 hos NordicBet

Spilstop mandag d. 21/5 kl. 18:00

Indsats: 200 kroner