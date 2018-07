Den første kamp i Finland gik nogenlunde efter planen for FC København, men i og med man kun vandt kampen mod KuPS med 1-0, kan man ikke tage let på returkampen.

Det var en kamp, der viste, at det danske storhold stadig er et stykke fra topniveauet, men modsat var det også tydeligt, at der var ret stor forskel i niveau på de to mandskaber. KuPS er blot nummer fem i den finske liga, og selv om de som sådan spillede en fin kamp mod FC København, var det ikke ret meget, man kom frem til rent offensivt.

Nu slog den københavnske defensiv så godt nok revner mod Horsens, men det vil overraske meget, hvis Michael Lüftner starter i denne kamp. Det bør blive Sotirios Papagiannapoulous og Denis Vavro som i den første kamp, med Andreas Bjelland som en mulig ny mand i startopstillingen - han er i hvert fald med i truppen til kampen.

Uanset hvad bør det i hvert fald rime på, at KuPS måske kan true på dødbolde, men næppe på ret meget andet, og de dødbolde skal FC København være i stand til at afvise.

På midtbanen bliver interessant at se, om det bliver genvalg til Jan Gregus og Carlos Zeca eller om man vil prøve løsningen med Rasmus Falk centralt for at få en dygtigere offensiv spiller i det centrale rum, men modsat giver lidt køb på den defensive sikring.

Bliver det tilfældet med Falk på den centrale midtbane, er det et lille minus for dette spil, men stadig ikke nok til at fjerne værdien. FC København skal være mindst en klasse bedre end KuPS, og de må være meget opsatte på at vaske Horsens-pletten væk - derfor skal der være lidt værdi at hente på FCK-sejr uden finsk scoring.

FC København - KuPS, FCK vinder med rent mål

Odds 1,73 hos Betfair Sportsbook

Spilstop torsdag 19/7 klokken 20:00

Indsats 200 kroner