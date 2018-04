Chelsea har haft en svær sæson, og holdet kan meget vel komme i problemer denne eftermiddag, når de tager imod West Ham.

Det var dans på roser og lykkelige tider for Chelsea, da man for stort set et år siden lå sikkert på førstepladsen i Premier League, og kunne gå og glæde sig til en ny mesterskabstitel. Men det er lang tid siden i fodboldens verden, og nu er man i gange med en sæson, hvor man højst sandsynligt slutter udenfor top-4, og har kun FA Cup´en tilbage udover dette.

Spillet har ganske enkelt været oppe på de standarder, som man så sidste sæson, og energien samt gejsten på banen, er stort set ikke eksisterende.

Dette blev i den grad udstillet sidste weekend, da man blev slået på eget græs af Tottenham. Præstationen var mildest talt under niveau, og der kunne ikke pilles ved Tottenhams sejr. Hjemmeholdet er også ramt af skader, hvor Thibaut Courtois, Davide Zappacoste, Pedro Rodriguez og Ross Barkley er tvivlsomme, og der er da ingen tvivl om, at førstenævnte helst skal blive klar for Chelsea.

West Ham kæmper med i bunden af Premier League, hvor man i skrivende stund har fem point ned til under stregen, så selvom det ser fornuftigt ud, så er man ikke ude af det kapløb, så holdet bør stadigvæk være godt motiveret før opgøret. Derudover er det også et London-opgør, der tidligere har været meget intense.

Så derfor bør denne kamp ikke blive let for hjemmeholdet, der ikke er i topform for tiden, og som spiller en vigtig FA Cup-semifinale næste weekend, så gæsterne kan meget vel begrænse skaden her.

Chelsea – West Ham, West Ham taber med maksimalt ét mål

Odds 2,01 hos Betsafe

Spilstop søndag d. 8/4 kl. 17:30

Indsats: 100 kroner