Vi er på det tidspunkt af sæsonen, hvor der for mange hold enten ikke er noget på spil, eller hvor det gælder om lige at sikre det sidste point for at være matematisk sikre på at undgå nedrykning. To af disse hold mødes i dag i Bradford, og her bør der da ligge et ganske fint spil og lure på krydset.

Hvis vi starter med værterne fra Bradford, så er en lovende sæson blevet forvandlet til en af dem til glemmebogen. Det lignede længe playoff for klubben, men en gigantisk nedtur i januar og februar måned med sølle to point i 10 kampe parkerede endegyldigt den drøm og kostede også manager Stuart McCall jobbet.

Ny mand i det varme sæde blev Simon Grayson, og selv om resultaterne er blevet en anelse bedre under ham, har det ikke for alvor været fantastisk. Seneste kamp tabte man hjemme på Northern Commercials Stadium til Southend, og nu handler det primært om at redde æren foran egne fans - hvilket altså først og fremmest handler om ikke at tabe kampen. De møder Walsall, som også har været igennem en managerfyring efter en serie dårlige resultater.

Under klublegenden Dean Keates har man dog løftet præstationerne, og med uafgjort i dag er man sikret sig definitivt endnu en sæson i League One. Derfor er prioriteten helt sikkert her at stå godt og holde modstanderne fra fadet, hvilket er lykkedes ganske godt i de to seneste kampe, og står det uafgjort med et kvarter igen, kommer man til at se et Walsall-hold med god tid ved alle dødbolde.

Man kan argumentere imod dette spil ved, at ingen af holdene spiller voldsomt mange uafgjorte kampe, men i hvert fald for Walsalls del handler det også lidt om tilfældigheder. Bare inden for de seneste tre kampe er uafgjort ændret til enten sejr eller nederlag langt inde i overtiden, hvor straffesparket i fem minutters overtid var af den tvivlsomme slags.

Med de specielle omstændigheder for kampen, hvor Walsall kan redde sæsonen med uafgjort, giver det ikke meget mening, at man næsten får et normalt odds på krydset.

Bradford - Walsall X

Odds 3,30 hos Bet365

Spilstop tirsdag 1/5 klokken 20:45

Indsats 200 kroner