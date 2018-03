I dag slutter farcen om HC Midtjylland, når de tager imod Skjern - og selv om der absolut ingen tvivl bliver om sejrherren i denne kamp, bør der alligevel være et værdispil på HC Midtjylland i denne kamp.

Først og fremmest fordi, at Skjern er sikker på at blive mindst nummer to og dermed få to point med over i slutspillet, så selv om de selvfølgelig går på banen for at vinde og muligvis overhale GOG, er det næppe i aften, at de spiller sig ud. Allerede lørdag skal man ud i den største kamp i klubbens historie mod Veszprem, og derfor vil derfor overraske meget, hvis nogle af holdets profiler får ret meget spilletid i denne kamp, hvis de da overhovedet får nogen.

Selv om de næstbedste i Skjern stadig er noget bedre end spillerne fra HC Midtjylland, gør det i sagens natur kampen en anelse mere lige og åbner op for et interessant spil på kampen. Der har været store økonomiske problemer hos værterne, som har kostet massiv spillerafgang i vinterpausen og nu et hold, som ikke er i nærheden af have niveau til den bedste række.

Det har givet et par gevaldige øretæver undervejs, men hjemme har de dog klaret det forholdsvist hæderligt, og det må alt andet lige også være motiverende at det er den måske sidste kamp i klubbens historie og at man nu endelig kan se enden af en tunnel, der så meget lang ud fra forårets start.

De tabte eksempelvis kun med 10 mål i Tønder, ligesom man også holdt Nordsjælland nede på 14 mål, og hvis Skjern som forventet stort set udelukkende giver reserverne spilletid i denne kamp, skal de ikke være specielt meget bedre end de to hold.

Det er et væddemål i den spekulative afdeling - ingen tvivl om det - og derfor bliver indsatsen også lille. Hvis Skjern for alvor gider, kan de knuse HC Midtjylland med 25 mål, men under de givne omstændigheder synes det at være fornuftigt at spille værterne med 15 mål forud.

HC Midtjylland - Skjern, HCM +15,5 mål

Odds 1,91 hos JetBull

Spilstop onsdag 28/3 klokken 20:30

Indsats 100 kroner