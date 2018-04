Der er meget stor forskel på udgangspunktet hos Aston Villa og Leeds, når de to hold løber på banen i aften på Villa Park. For Aston Villa tæller kun sejr, hvis de skal have en realistisk chance for at hente Fulham og Cardiff i spillet om den anden direkte oprykningsplads, og de har da også længe været stabile på eget græs.

Af de seneste ni kampe på Villa Park har man vundet de syv, og da man ikke kan bruge uafgjort til noget som helst må man formode, at vil gå hårdt efter sejren. Selvtillid er der i hvert fald masser af med sejren senest over Cardiff, og da Aston Villa er et fysisk stærkt hold, bør det også betyde mindre for dem at spille tredje kamp på seks dage.

Udover tvivlsomme Neil Taylor skulle Aston Villa komme i stærkeste opstilling og der er ingen tvivl om, at de vil sætte Leeds under et hårdt pres med masser af investering i duellerne. For Leeds er nemlig et hold, for hvem sommerferien kun kan komme for hurtigt.

Det har været en forfærdelig sæson, hvor fyringen af Thomas Christiansen kun har gjort tingene værre. Afløser Paul Heckingbottom kigger allerede nu mod den kommende sæson, og ser man på holdets præstationer under ham er det da også en god idé.

I de 12 kampe under ham har Leeds kun hentet 10 point, hvilket svarer til formen for et hold, der ligger på kanten af nedrykning og uden noget at spille for og med tredje kamp på seks dage og deraf trætte ben er det godt nok svært at se dem komme ud med en stor præstation i denne kamp.

Oveni har man så en lang skadesliste samt forsvareren Gaetano Berardi i karantæne, og netop defensiven er voldsomt udfordret, da flere af spillerne på skadeslisten normalt ville starte inde i bagkæden. Leeds har ikke vundet i det nye år på udebane, hvilket er otte kampe i alt, og eneste argument imod en Villa-sejr er sådan set, at det er Championship og at det ofte en række med mange overraskende resultater. Lige i dette tilfælde må der dog være værdi i at spille på sejr til Aston Villa i egen hule.

Aston Villa - Leeds 1

Odds 1,51 hos NordicBet

Spilstop fredag 13/4 klokken 20:45

Indsats 300 kroner