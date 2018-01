FA Cup´en er ofte garant for overraskelser og underholdning, og kampen mellem Cardiff og Manchester bør ikke være undtagelse.

Men det er mest underholdningsværdien, der bliver kigget på i dette opgør, hvor der bør falde en del scoringer. Manchester Citys angrebsmaskine buldrer derudaf, hvor man i denne sæson, kun er gået fra banen to gange uden at have scoret, hvilket er en meget imponerende statistik, eftersom man har spillet 36 kampe i alle turneringer.

Og det er da også svært at forestille sig, at gæsterne ikke kommer på tavlen i dag.

Det står dog anderledes til i defensiven, hvor man har svært ved at holde buret rent for tiden. Manchester City har lukket mindst et mål ind i holdets seneste seks kampe, og i midtugens semifinalesejr over Bristol City, der ligesom Cardiff, spiller i den næstbedste række, lukkede man to mål ind.

Cardiff er meget skarpe i omstillingerne, hvor man blandt andet lukrerer på danske Kenneth Zonoré hurtighed, og man burde komme til en del chancre i denne fase. Derudover er man også gode på dødbolde, så holdet kan sagtens komme på tavlen her - og derfor er det ret svært at forestille sig en målfattig kamp. Gå derfor efter mindst tre mål i Cardiff.

Cardiff – Manchester City, over 2,5 mål

Odds 1,55 hos Unibet

Spilstop søndag d. 28/1 kl. 17:00

Indsats: 200 kroner