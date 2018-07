FC København tager hjemme imod AaB denne aften, og det kan meget vel blive en underholdende kamp i Telia Parken.

AaB har spillet glimrende i sæsonens første to kampe, hvor man i sidste runde slog FC Midtjylland. Holdets spil er muligvis ikke det mest underholdende, men det er effektivt, og så ladet det til, at aalborgenserne har en forrygende balance på holdet.

AaB havde godt styr på FC København sidste sæson, hvor man kom på tavlen mod københavnerne alle gange, man støtte ind sammen. Omstillingsspillet kan sagtens få en afgørende faktor for AaB, der skal op mod en defensiv, der er til at tale med.

For FC København har ikke været overbevisende denne sæson. Godt nok har man holdt buret rent i holdets to seneste kampe, men det var imod Hobro og islandske Stjarnan, så det er ikke just to hold, der oser af offensiv kvalitet.

Offensiven er i bedring for FC København, dog er man lidt for afhængig af Viktor Fischers enkeltmandspræstationer, som har været forrygende siden skiftet fra Mainz. Det er en kamp, hvor man forvente at FC København er mest på bolden, men med en tvivlsom defensiv, så kan AaB meget vel komme på tavlen.

Så forvent at begge mandskaber kommer på tavlen i aften.

FC København – AaB Begge hold scorer? Ja

Odds 1,87 hos Bwin

Spilstop søndag d. 29/7 kl. 18:00

Indsats: 200 kroner