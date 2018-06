Det er to slagene fodbold-stormagter, der tørner sammen i aften, og det kan meget vel blive en seværdig affære.

Holland og Italien skal begge sidde hjemme i sofaerne, når VM-bolden ruller i Rusland, og det har naturligvis kastet nogle ændringer af sig.

Italien har ansat Roberto Mancini som træner, og han har udtaget et ungt hold, der spiller fodbold med fart og med mere risici i sit spil. Derfor har italienernes testkampe også være langt mere åbne og underholdende, end hvad man ellers er vant til at se.

Mario Balotelli har set fremragende ud for Italien, og han ligner en mand, der har fundet motivationen igen, hvilket kun gavne mod et hollandsk forsvar, der har været til at tale med.

Ronald Koeman er kommet ind for at redde den synkende skude, og Holland har også haft et langt bedre udtryk i sit spil under Koeman. Men der er stadigvæk nogle mangler i det defensive, hvor man stadigvæk giver chancer væk.

Dog ser man ud til at have fundet spillelysten i det offensive, efter man sagde farvel til flere stjerner, har de unge løftet den tunge byrde, og imod et ungt italiensk forsvar, kan det sagtens spille sig til en del chancer. Det er unik mulighed for at vise sig frem mod den kommende EM-kvalifikation, så det kan sagtens ende med mange chancer og mål til begge mandskaber.

Italien – Holland, begge hold scorer i kampen

Odds 1,91 hos Bwin

Spilstop mandag d. 4/6 kl. 20:45

Indsats: 100 kroner