Braget mellem Liverpool og Manchester City i aften kan meget vel gå hen og blive et underholdende et af slagsen.

Tidligere på sæsonen, da de to mandskaber mødtes i Premier League på Anfield, fik man en målfest som ingen anden. Kampen endte 4-3 til Liverpool og der kunne sagtens være scoret flere mål i det opgør.

Den første kamp i sæsonen endte med 5-0 til Manchester City, men her blev kampen ”ødelagt” af et tidligt rødt kort til Sadio Mané, og inden det røde kort havde Liverpool faktisk et par gode tilbud for at komme på tavlen.

Liverpools spillestil har voldt Manchester City problemer under Pep Guardiola, og holdet har da også kun tabt den førnævnte kamp under Jürgen Klopp, og har scoret i de tre andre indbyrdes opgør. Det forventes, at det bliver en åben kamp, og det er noget, der passer den tyske manager perfekt, for så kan de fange Manchester City i ubalance, hvilket de også gjorde flere gange i 4-3 sejren, så der bør være gode chance for, at værterne kommer på tavlen i opgøret.

Manchester Citys offensiv har utroligt mange strenge at spille på, og derfor er det da også kun sket tre gange i denne sæson, at man ikke har fået scoret, og det er så efter 48 kampe. Gæsterne kender i den grad vejen til netmaskerne.

Derfor er det godt nok svært at se, hvordan denne kamp ikke kan udvikle sig til andet end en målfest, så prisen på, at begge mandskaber kommer på tavlen, er slet ikke så tosset endda.

Liverpool – Manchester City, Begge hold scorer? Ja

Odds 1,57 hos Youbet

Spilstop onsdag d. 4/4 kl. 20:45

Indsats: 200 kroner