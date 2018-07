Liverpool mod Manchester United er normalt lig med en af sæsonens helt store kampe, men sådan er det ikke i dag. For vi er stadig i opbygningsfasen til den kommende sæson, og nok lyder International Champions Cup som et fin turnering, men det er ikke andet end træningskampe for de forskellige hold.

Det vil man også kunne se i aftenens opgør i Michigan. Manchester United er nemlig stadig uden flere af de store profiler på grund af ferie efter VM og kommer derfor med en noget svagere trup end man normalt ser.

Således er Paul Pogba, Phil Jones, Victor Lindelöf, Marcos Rojo, Ashley Young, Marrouane Fellaini, Marcus Rashford og ikke mindst Romelu Lukaku stadig på ferie, og selv om man til denne kamp får David de Gea og den nye spiller Fred med, er det stadig et noget svækket United-mandskab, som løber på banen.

De har spillet en enkelt kamp i turneringen, hvor det blev til uafgjort mod Milan og så sejr efter straffespark. Liverpool derimod er ikke helt så ramt af VM som Manchester United er det. Af stamspillere må de undvære Dejan Lovren, Trent Alexander-Arnold, Roberto Firmino og Jordan Henderson samt den nyindkøbte målmand Alisson, men ellers ser truppen stærk ud og man vandt da også den første kamp i turneringen over Manchester City på et mål af Mohamed Salah.

Der er selvfølgelig noget usikkerhed forbundet med, hvad holdene vil med denne kamp, men Manchester United under José Mourinho har ikke leveret ret gode resultater i International Champions Cup, og derfor skal Liverpool være nogenlunde klare favoritter i denne kamp. Alt andet lige virker oddset attraktivt på et 2-tal.

Manchester United - Liverpool 2

Odds 1,90 hos Bet365

Spilstop lørdag 28/7 klokken 23:00

Indsats 100 kroner