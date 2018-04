Tidligere har der været mange drabelige opgør mellem Manchester United og Arsenal, men kampen denne eftermiddag behøver nødvendigvis ikke ende med en kortfest.

Manchester United kæmper for at holde fast i andenpladsen, som man har et forspring på to point foran rivalerne Liverpool, og har endda to kampe i hånden.

Men Arsenal har ikke det store at spille for i dette opgør, og holdet bør være fokuseret på returkampen mod Atletico Madrid i Europa League-semifinalen, hvor man i det første opgør smed en føring væk med en mand i overtal.

Og når kampen ikke har den store betydning, så burde intensiteten også være derefter, hvor man ikke får mange dueller og hårde tacklinger, der kan resultere i en del gule eller røde kort.

Dagens dommer er Kevin Friend, der ikke er kendt for at være gavmilde med kortene, så på den front, giver det mening at gå efter for kort i kampen.

Dog har Manchester United og Arsenal traditionelt leveret kampe, hvor der er mange kort, i kampene. Tidligere på sæsonen var der også godt med kort, hvor blandt andet Paul Pogba fik et rødt kort efter en klodset tackling.

Dog var det på et andet tidspunkt i sæsonen, hvor pointene var vigtige end de er nu, og da Arsenal vil have fokus på returopgøret mod Atletico Madrid, så ville det være mystisk, hvis spillerne kastede sig ned i tacklinger, der kunne ende ud med, at de blev skadet.

Så det bør ende med en kamp, hvor vi ikke får den berømte nerve og intensitet, og så bør det være et fint spil, at vi ikke får mere end tre kort i kampen.

Manchester United – Arsenal, under 3,5 kort i kampen

Odds 1,96 hos NordicBet

Spilstop søndag d. 29/4 kl. 17:30

Indsats: 200 kroner