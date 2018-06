Slutspillet starter i den italienske Serie B, om at rykke op i Serie A, og der ligget et interessant spil i den ene kamp.

Kvartfinalen mellem Venezia og Perugia ligner på forhånd ikke nogen målfest i første halvleg, og det er der en særlig grund til. Venezia har rigtig gode kort på hånden inden kampen. Holdet skal bare undgå at tabe i aften, så er man videre til næste runde.

Står kampen uafgjort efter 90 minutter, så går kampen i forlænget spilletid. Står kampen stadigvæk uafgjort efter de 2 x 15 miunutter, så går det bedst placeret mandskab fra grundspillet videre til næste runde, og det er her Venezias fordel ligger, fordi de endte højst i tabellen.

Derfor skal Venezia kun jagte, hvis man kommer bagud, men man skal op imod et Perugia-mandskab, der ikke har spillet fantastisk på det seneste.

Men da man ikke skal jagte fra første fløjt, fordi holdet får en ekstra mulighed for at få et resultat, hvis kampen ender uafgjort.

Så kan denne kamp få en stille start, som man oftest ser, når der er meget på spil, og derfor bør der være gode muligheder for, at vi ikke får mål i første halvleg.

Venezia - Perugia, under 0,5 mål i første halvleg

Odds 2,55 hos Unibet

Spilstop søndag d- 3/6 kl. 21:00

Indsats: 100 kroner