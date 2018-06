Argentinas offensiv ser på papiret skræmmende ud, men det ser ikke lige så skræmmende ud i forsvaret.

Det kan ende med at være Lionel Messis sidste chance for at vinde et VM-trofæ, og talismanden får højst sandsynligt en hovedrolle ved slutrunden sammen med hans legekammerater Pualo Dybala, Gonzalo Higuain og Sergio Agüero.

OG nu skal man op imod sensationen fra EM-slutrunden for to år siden Island, der endnu en gang kommer med en kæmpegejst. Dog bør forsvaret få det for svært, hvilket man også så, da de blandt andet blev trynet af Frankrig ved EM-slutrunden

Der er dog en detalje man skal bemærke ved Island, og det er at holdet fandt vejen til netmaskerne i alle kampe ved den førnævnte slutrunde. Holdets enorme gejst, og fysisk skabte mange farlige situationer, som de var dygtige til at udnytte. Især standardsituationer som lange indkast, frispark og hjørnespark var Island fantastiske ved, og her har de en klar fysisk fordel over argentinerne.

Og det er en argentinsk defensiv, der på papiret ikke ser frygtindgydende ud, som har klare svagheder, og som mangler den klare leder og hjerne i forsvaret til at dirigere tropperne. Derfor kan der nemt komme afstemningsproblemer, og det bør Island udnytte til at komme frem til mange store chancer.

Derfor ser oddset på, at vi får begge mandskaber på tavlen saftigt ud.

Argentina – Island, begge hold scorer i kampen

Odds 2,33 hos Unibet

Spilstop lørdag d. 16/6 kl. 15:00

Indsats: 200 kroner