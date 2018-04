Der er storkamp i Premier League, hvor Chelsea tager imod Tottenham, og det kan meget vel ende uden en vinder.

Der er tæt kamp om den eftertragtede fjerdeplads i Premier League, der giver direkte adgang til næste sæsons Champions League. Derfor er der meget på spil i eftermiddag, når rivalerne Chelsea og Tottenham tørner sammen på Stamford Brigde.

Og da det er Chelsea, der i skrivende stund er lige udenfor på femtepladsen og Tottenham på fjerdepladsen, kan man sagtens forestille sig en kamp, hvor ingen af de to mandskaber satser hele på butikken.

Hjemmeholdet vil højst sandsynligt gå efter sejren, og har da også et godt tag på Tottenham, men det er et hold, der ikke har ramt samme højde, som man så i sidste sæson, da man vandt det engelske mesterskab. Derudover er Andreas Christensen tvivlsom for værterne, og man så hans betydning for holdet, da han var væk tidligere på sæsonen, hvor forsvaret sejlede fuldstændigt.

Tottenham er dog uden deres bedste spiller Harry Kane, der muligvis er med på bænken, men som har set ude en del uger med en ankelskade. Så offensivt må man forvente et Tottenham-mandskab, der ikke er på samme niveau, som man ellers har set.

Chelseas angreb har været for svingende i store dele af sæsonen, hvor man slet ikke har fået nok ud af Alvaro Morata, og har været alt for afhængig af Eden Hazard, som sjældent spiller fuldtid, så kan de få svrt ved at lukke Tottenhams defensiv op. Derfor bør betalingen på en pointdeling, hvilket begge holder lever fint med, være ganske fornuftig.

Chelsea – Tottenham, X

Odds 3,40 hos Betfair Sportsbook

Spilstop søndag d. 1/4 kl. 17:00

Indsats: 100 kroner