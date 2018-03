Manchester United skal forsøge at vaske Champions League-skuffelsen af sig mod Brighton i FA Cup´en, men opskriften bliver den samme som altid, så det ligner ikke nogen målfest.

Der var ikke mange højdepunkter ved Manchester Uniteds præstation mod Sevilla i midtugen, da man blev ekspederet ud af Champions League. Holdet spillede afventende, defensivt og uden gnist i det offensive spil.

Dette har kendetegnet Manchester United under Jose Mourinho, og presset i aften er ikke blevet mindre, fordi FA Cup´en sidste chance for storholdet, hvis de skal have et trofæ denne sæson. Så det kan ende med et hjemmehold, der ikke tør åbne, fordi man frygter omstillingskniven fra Brighton, der med sikkerhed kommer til at spille sin chance.

Dog er det et Brighton-mandskab, der har svært ved at finde vejen til netmaskerne på udebane. Her har man formodet kun at score mod bundholdene i rækken, men har været decideret chanceløse mod de bedre hold i rækken. Derfor er det dog stadigvæk svært at se dem score mod Manchester United, der har vist defensiv styrke mod de dårlige hold på hjemmebane.

Dog bør det være et fint spil, at vi ikke får mange scoringer i opgøret, så prisen på maksimalt to mål bør være fin.

Manchester United – Brighton, Under 2,5 mål i kampen

Odds 2,10 hos Betfair Sportsbook

Spilstop lørdag d. 17/3 kl. 20:45

Indsats: 200 kroner