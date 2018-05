Der ligger ofte nogle meget interessante odds i spil på hjørnespark, og det bør også være tilfældet i aftenens kamp på Wanda Metropolitano mellem Atletico Madrid og Arsenal. Det giver nemlig ikke meget mening, at Arsenal er pænt undertippede i spillet om at få flest hjørnespark.

Godt nok er Atletico Madrid klare favoritter, men man skal huske på, at efter resultatet 1-1 i den første kamp er det ikke dem, der skal ud og jagte noget som helst. Kender vi Diego Simeone ret, så vil hans første prioritet være at holde Arsenal fra at score, og han vil ikke have det fjerneste problem med at overlade initiativet til et hold, som gerne vil have bolden. Derfor er det meget sandsynligt, at Arsenal vil have bolden mest, og alt andet lige bør det også kaste hjørnespark af sig.

Selv hvis Atletico Madrid skulle komme foran, vil det ikke ændre på, at deres primære mål for kampen er at forsvare sig, hvor det eneste meget lidt hensigtsmæssige for dette væddemål vil være et tidligt mål til Arsenal, men det trods alt mindre sandsynligt. I den omvendte kamp tabte man hjørnestatistikken med 11-0 - det var så også en kamp, hvor Atletico Madrid fik et tidligt rødt kort, men mere interessant var det, at man i Lissabon tabte hjørnestatistikken med 10-2 mod Sporting.

Det var en kamp, hvor man havde vundet første opgør med 2-0 og blot skulle ud og forsvare et resultat hjem - det lykkedes man fint med, og så betød det mindre, at man gav et hav af hjørnespark væk. Nu er det selvfølgelig hjemme på Wanda Metropolitano denne gang, men Atletico Madrid er bare ikke et hold, der forsvarer en føring hjem med bolden og da slet ikke mod et hold, der er bedre på bolden end de selv er.

At Atletico Madrid ikke får ret mange hjørnespark, kan aflæses sort på hvidt i den spanske liga, hvor man i denne sæson blot ligger nummer 13 på listen over hold med flest hjørnespark bag hold som Levante, Girona og Getafe. Får vi et bare nogenlunde forventeligt kampforløb, er det derfor svært ikke at finde pæn værdi i et spil på, at Arsenal får flest hjørnespark.

Atletico Madrid - Arsenal (hjørnespark), 2

Odds 2,60 hos Bet365

Spilstop torsdag 3/5 klokken 21:05

Indsats 300 kroner