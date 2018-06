Der er godt nok meget på spil for både Iran og Portugal, men derfor behøver det ikke blive en underholdende kamp i aften.

For det er to hold, der er temmelig glade for at holde sig tilbage på banen. Iran er under træner Carlos Queiroz et meget defensivt mandskab, der ikke giver mange chancer væk. Derfor har der da heller ikke været mange mål i holdets kampe ved VM-slutrunden, som tilfældet også var i VM-kvalifikationen.

Det er sammen med Saudi Arabien også det hold, der er mindst på modstanderens sidste tredjedel af banen, og man var også lidt heldig med at slå Marokko i deres åbningskamp.

Portugal er heller ikke glade for at skabe fodboldkampe, og selvom man har mange dygtige offensive spillere, så kommer man sjældent til at dominere på modstanderens sidste tredjedel, hvor kun Iran og Saudi Arabien har været dårligere.

Cristiano Ronaldo har været brandvarm for portugiserne, men det er stadigvæk et hold, der har det bedst med at overlade initiativet til modstanderne, hvilket man også så ved EM-slutrunden for to år siden.

Iran skal dog jagte sejren, hvis man skal videre fra gruppespillet, men det ville overraske, hvis de satsede alt fra start, så det bør stadigvæk ende med en taktisk kamp uden mange mål.



Iran – Portugal, under 2,5 mål i kampen

Odds 1,61 hos NordicBet

Spilstop mandag d. 25/6 kl. 20:00

Indsats: 100 kroner