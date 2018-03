Det er ikke den nemmeste aften at skulle finde et spilforslag på, men her kigges nærmere på en kamp fra den fjerdebedste række i England. Crawley tager imod Wycombe i en kamp, hvor det er svært at retfærdiggøre en større favoritstatus til gæsterne, som tilfældet er.

Godt nok ligger Wycombe nummer fire i tabellen, men det er ikke fordi, at formen er fantastisk. Blot én af de sidste fire kampe er vundet, og det var over rækkens bundprop fra Barnet og spillet har heller ikke været fantastisk.

Crawley ligger i midten af tabellen, men har gjort det fremragende på eget græs, hvor man er uden nederlag siden anden juledag og hentet 16 ud af 18 mulige point siden da. En af forklaringerne er, at man i Charlton har lejet Karlan Ahearne-Grant, som med seks mål i syv kampe har været en stor succes i Crawley, og han skulle også være klar til dette opgør.

Værterne har otte point op til en placering, der giver playoff - det er ikke umuligt at hente, men det kræver en sejr i en kamp som denne. Det skal selvfølgelig med i ligningen, at Wycombe er et ganske godt udehold, og derfor i en ret åben kamp skal være små favoritter, men slet ikke så store, som tilfældet er her.

Kigger vi på nyt fra de to lejre, er Crawley uden karantæneramte Josh Yorwerth, mens Jordan Roberts er tvivlsom og derudover er man i stærkeste opstilling, mens Wycombe er uden to langtidsskadede stamspillere. Det er selvfølgelig ikke et væddemål, man skal sprænge banken på, men der skal stadig være lidt værdi at hente på Crawley-sejr.

Crawley - Wycombe 1

Odds 3,50 hos Betfair Sportsbook

Spilstop onsdag 21/3 klokken 20:45

Indsats 100 kroner