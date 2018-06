Der ligger et fint spil og venter i den italienske Serie B, hvor det nødvendigvis ikke bliver en målfest mellem Frosinone og Cittadella.

Selvom Frosinone har været et målrigt mandskab denne sæson, så behøver holdet ikke komme frem på banen i aften. Værterne står med rigtige gode kort på hånden ingen returopgøret mod Cittadella.

Og det er fordi, man først og fremmest ikke tabte det første opgør i Cittadella, men kom hjem med et 1-1 resultat. Derfor skal Cittadella vinde kampe, fordi man endte under Frosinone i tabellen, og stå det uafgjort efter 120 minutter i aften, så er værterne videre til den altafgørende playoff finale om at rykke op i Serie A.

Men da gæsterne har ekstra 30 minutter til at jagte den afgørende scoring, så behøver de ikke at satse alt, hvis stillingen er 1-1 med 15 minutter igen af ordinær tid.

Cittadella har spillet en del åbne kampe på det seneste, men det ville stadigvæk overraske, hvis man spillede med hovedet under armen i dette opgør, når der er så meget på spil. Og da kampen sagtens kan gå i stå ved stillingen 1-1, så bør det være et fint spil, at vi ikke får mere end tre scoringer her.

Frosinone – Cittadella, under 2,5 mål

Odds 1,75 hos Bet365

Spilstop søndag d. 10/6 kl. 21:00

Indsats: 100 kroner