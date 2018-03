Det kan ligne en del scoringer, når Portsmouth tager imod Oxford United denne eftermiddag.

Værterne kæmper stadigvæk om at komme med i det eftertragtede slutspil, hvor man kan ende med at rykke op i The Championship. Efter nogle sløje sæsoner, hvor man er suset gennem rækkerne, ahr man fået styr på økonomien og spillet.

Dog er man inde i en ustabil periode, hvor forsvarsspillet halter gevaldigt. Dog fik man noget tiltrængt oprejsning, da man for første gang i knap to måneder holdte buret rent i sejren over Oldham. Men det var ikke imponerende, og Oldham burde have scoret i kampen. Dog er angrebet fornuftigt, hvor man finder vejen til netmaskerne oftere, end man gjorde tidligere på sæsonen.

Man skal op imod Oxford, der har fået ny manager i Karl Robinson, der kender rækken fornuftigt, eftersom han har været manager for Charlton helt op til d. 22 marts, hvor han samme dag blev præsenteret i Oxford.

Nu skal gæsterne spille en kamp, hvor man formode, man skal spille på en række omstillinger, hvilket passer dem fint. Holdet kan spille frit, fordi næppe ryger ned i nedrykningsspillet, da man har et solidt hul.

Derfor bør Portsmouth være den aggressive part i dag, og det bør åbne op for en underholdene kamp, så en scoring til begge mandskaber bør ske, hvilket er sket i de fleste af holdets kampe på det seneste.

Portsmouth – Oxford, Begge hold scorer? Ja

Odds 1,90 hos Bet365

Spilstop søndag d. 25/3 kl. 17:00

Indsats: 100 kroner