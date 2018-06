Det kan godt gå hen og blive en meget fysisk og taktisk kamp mellem Portugal og Uruguay, og derfor kan man godt se langt efter mål.

Portugal vandt for to år siden EM, hvor man spillede nøjagtig, som holdet gør under denne VM-slutrunde. Holdet har en fremragende organisation og læner sig meget op af Cristiano Ronaldos fantastiske egenskaber i angrebet.

Udover kampen mod Spanien, har det da også været relativ chancefattige kampe, som holdet har været en del af og udover en hektisk afslutning mod Iran, har det også været kedeligt.

Nu gælder det så ottendedelsfinalen mod Uruguay, som nærmest er en tro kopi af Portugals spillestil. Holdets defensiv er fantastisk, og så satser man på, Edison Cavani og Luis Suarez i den anden ende laver målene.

Og nu, hvor der er rigtig meget på spil, så er det svært at se, hvorfor denne kamp skal starte med fyr og flamme, så gå efter nul scoringer i første halvleg.

Uruguay – Portugal, 0-0 efter første halvleg

Odds 2,15 hos Unibet

Spilstop lørdag d. 30/6 kl. 20:00

Indsats: 100 kroner