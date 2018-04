Atletico Madrid har været suveræne I Europa League, og selvom mostanderen på papiret er solid, bør det stadigvæk blive en ensidig forestilling.

Efter et skuffende Champions League-gruppespil skulle Atletico Madrid en tur til Europa League, og her har man været forrygende indtil videre. Først måtte danske FC København se sig besejret forholdsvis sikkert, og efterfølgende gik det udover Lokomotiv Moskva, der i den grad fik ørerne i maskinen.

Men kampen mod Sporting Lissabon bør ikke udvikle sig til en decideret målfest, og det er der flere årsager til. For godt nok er Atletico Madrid stort set ud af den spanke mesterskabskamp, men ikke desto mindre venter der et stort opgør i weekenden, hvor man skal op imod Real Madrid på Bernabeu.

Og i skrivende stund er man foran netop Real Madrid i ligaen, og det er helt sikkert noget man går efter at forblive, og der er en returkamp i næste uge i Lissabon, så man er ikke helt afhængig af et kæmpe resultat her.

For Sporting gælder det naturligvis om, at få så godt et resultat som muligt, men de er stadigvæk begrænset i det offensive spil, hvor man i den hjemlige liga kun har scoret 53 mål i 28 kampe, og det er et hold, som ofte står godt på banen. Forsvaret lukker oftest godt af, og derfor har man heller ikke lukket mange mål ind denne sæson.

Så det er to mandskaber, der bruger samme opskrift for at skaffe resultater, så det kan meget vel blive en låst kamp, hvor vi ikke får mange chancer og mål. Derfor virker prisen på maksimalt to scoringer ganske fin.

Atletico Madrid – Sporting Lissabon, under 2,5 mål

Odds 1,80 hos Betfair Sportsbook

Spilstop torsdag d. 5/4 kl. 21:00

Indsats: 100 kroner