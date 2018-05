Senegal skal en tur til Luxembourg, hvor der venter et lille spil til spillefuglene i dag.

Normalt er disse venskabskampe svære at gøre sig klog på, men Senegal må stadigvæk være motiverede til dette opgør. Holdet skal med til VM, så holdet skal stadigvæk vise, at man er ved at være klar til VM.

Derfor må man forvente at landstræner Aliou Cissé kommer med et forholdsvist slagkraftigt hold, og det må være langt stærkere end Luxembourgs mandskab.

Senegal skal op mod Polen, Japan og Colombia til VM, så holdet skal være forberedte i defensiven, da det er tre stærke modstandere, så her får Cissé mulighed for at implementere den defensive strategi, der kan hjælpe dem i Rusland.

Og mod et Luxembourg-mandskab, der sjældent scorer mål mod bedre modstandere, så bør der være gode chancer for, at Senegal holder buret rent. Omvendt så kan senegaleserne muligvis spare nogle af deres offensive esser, så det behøver ikke ende med en decideret målfest.

Alt andet lige, så bør der være fin værdi på, at mindst ét af holdene ikke kommer på måltavlen i aften.

Luxembourg – Senegal

Begge hold scorer ikke i kampen

Odds 1,63 hos Unibet

Indsats: 100 kr.