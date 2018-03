Det begynder at spidse til i bunden af Englands fjerdebedste række League Two, hvor der kan vente et frækt langskud i kampen mellem Crewe og Forest Green Rovers.

Dagens to duellanter tørner sammen i en situation, hvor begge hold sagtens kan leve med det ene point. I skrivende stund har begge hold syv point til under stregen, så det er svært at se, hvorfor holdene skulle jagte sejren, hvis den står uafgjort sent i kampen.

Crewe var ikke gode i weekenden, da man tabte klart til Coventry, dog fik banen en hård medfart under opgøret, så det kan få indflydelse på kampen i aften, da den er meget svær at spille på. Det er dog ikke nogen overraskelse, at det bliver en fysisk affære, hvilket man ofte ser i de lavere engelske rækker.

Gæsterne kommer i stærkeste opstilling, og holdet viste fremragende moral i weekenden, da man tabte til topholdet Accrington Stanley, hvor man havde 1-1 indtil, der manglede 10 minutter. Holdet kæmpede forbilledligt, og defensiven var i store dele af kampen fremragende.

Hjemmeholdet mangler enkelte spillere, og så kan holdet meget vel spille mere afventende, og da begge mandskaber lever fint med pointdelingen, så bør betalingen på en uafgjort kamp være fornuftigt.

Crewe - Forest Green Rovers X

Odds 3,50 hos Bet365

Spilstop tirsdag d. 20/3 kl. 20:45

Indsats: 100 kroner