Dagens eneste venskabskamp med nogenlunde bred appel er kampen i Stockholm mellem Sverige og Chile.

Svenskerne har skabt et nyt og stærkt landshold efter Zlatan Ibrahimovics landsholdsstop, som måske ikke er så spektakulært at se på, men som arbejder stenhårdt for hinanden og som har leveret fremragende resultater ved både at sende Holland og Italien ud i mørket allerede før VM er startet.

Det bliver også den stil, der skal bære svenskerne videre ved VM og derfor skal man næppe se et svensk hold, der blæser til angreb fra start, men modsat er hold, som er godt organiserede og vil lure på de fejl, som chilenerne laver. Netop Chile kommer til Stockholm uden en VM-billet, hvilket var en kæmpe skuffelse.

Derfor er det store spørgsmål, hvad holdets motivation er før denne kamp - vil man gå ud og vise, at det var en fejl at man ikke kom med til VM eller mangler der den sidste gejst, nu der er lang tid til, at Chile næste gang skal spille vigtige kampe. Sikkert er det, at holdets store offensive stjerne Alexis Sanchez har haft en dårlig sæson og virker ude af form.

Det skal klart tale i retning af et spil på få mål i kampen, og kigger vi på Confederations Cup, hvor Chile var matchet mod europæisk modstand, var det også udelukkende målfattige kampe, man spillede ved den lejlighed. Derfor er buddet herfra, at vi får en kamp uden ret mange mål.

Sverige skal bygge videre på det, der bragte dem til VM og chilenerne skal ud for at redde noget ære og mangler formstærke offensive spillere. Det skal selvfølgelig med, at begge hold mangler deres normale førstevalg i målet i form af Robin Olsen og Claudio Bravo, og derfor skal man heller ikke pantsætte hus og hjem på dette væddemål.

Sverige - Chile, under 2,5 mål

Odds 1,67 hos Betfair Sportsbook

Spilstop lørdag 24/3 klokken 18:00

Indsats 100 kroner