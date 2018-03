Landskampspauser betyder som ofte, at vi kommer vidt omkring i lidt mere sjældne ligaer. I dag Liga 1’s nedrykningsspil i Rumænien, hvor Sepsi tager imod Voluntari. Ikke overraskende har det generelt set været ret målfattige kampe så langt i det spil.

Dinamo Bukarest skal dog være for stærke til at komme i spil til nedrykning og det samme gælder Botosani, men resten af holdene skal kæmpe for at holde sig oppe, og det har været til at gå øje på i kampene, specielt nu de to bundhold har fået en god start på nedrykningskampene og gjort det meget tæt i bunden.

Endnu har ingen kampe haft mere end tre mål i sig, og Sepsi mod Voluntari bør ikke bryde den trend. Weekendens resultater betyder nemlig, at Sepsi nu er i alvorlig fare for at rykke ud og derfor vil det overraske, hvis de kommer med en specielt offensiv tilgang til denne kamp. I forvejen har man voldsomt svært ved at score mål, hvor det kun er blevet til fem mål i de seneste 14 kampe i alle turneringer og oveni har kantspilleren Filipe Oliveira karantæne, hvilket heller ikke skal være en fordel for den skrantende offensiv.

Modstander Voluntari fik en perfekt start på nedrykningsspillet med en sejr over Poli Timisoara. Her faldt kampens eneste mål på et straffespark i overtiden, og dermed skabte de sig et hul ned til netop Sepsi på seks point. Hvis man taber i dag, vil man altså være sovset godt ind i bundstriden igen, mens bare uafgjort vil gøre, at man holder de kedelige pladser på behørig afstand.

Med andre ord ligner det heller ikke, at Voluntari kommer til denne kamp for at underholde, og med tanke på, hvordan de første kampe i nedrykningsspillet har været, peger det i den grad i retning af en kamp uden ret mange mål. Oddset er selvfølgelig heller ikke alverden, men det skal stadig være et spil med værdi.

Sepsi - Voluntari, under 2,5 mål

Odds 1,47 hos Bet365

Spilstop mandag 19/3 klokken 19:45

Indsats 200 kroner