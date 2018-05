Det er kun at glæde sig til dagens pokalfinale, som næsten kun kan blive underholdende med to hold, der gerne vil spille fodbold og som ikke er bange for at spille med høj risiko. Brøndby er naturligt nok meget store favoritter, men det interessante spil her går på, at Brøndby ikke fører efter første halvleg.

Husker vi tilbage på de to kampe mellem de to i grundspillet, var Silkeborg faktisk særdeles godt med i begge første halvlege. I Brøndby førte man længe og var de blå-gule en ligeværdig modstander indtil Sammy Skyttes røde kort og førte endda efter 45 minutter, inden Silkeborg på Jysk Park var klart bedst i første halvleg og var svært uheldige med blot at gå til pause med 1-1.

Det er ikke kun et billede, man ser i kampene mod Silkeborg. Brøndby er i fantastisk form, og derfor ender det ofte med, at de kværner modstanderne ned som kampen skrider frem, men i forhold til hvor suveræne man har været, har man ikke ført specielt mange gange efter første halvleg.

Kun i 15 af sæsonens 33 første kampe har Brøndby ført efter første halvleg og selv om Brøndby er store favoritter, så er det her en pokalfinale, hvor indledningen nemt kan blive lidt nervøs, på trods af, at vi har fat i to spillende hold, som næppe kommer afventende ud.

Det taler lidt imod spillet, at Silkeborg i kampene mod FC Midtjylland og FC København hjemme i dette forår kom dårligt ud til kampen og var bagud efter 45 minutter i begge opgør, men det her er bare noget helt andet - det bliver ikke meget større end en pokalfinale for Silkeborg-spillerne, og derfor bør man kunne se dem komme med en stærk indsats så længe kræfterne rækker mod Brøndby. Alt er som bekendt et spørgsmål om odds, og her virker oddset for højt på, at Silkeborg ikke er bagud efter de første 45 minutter.

Silkeborg - Brøndby 1. halvleg, 1X

Odds 2,23 hos Unibet

Spilstop torsdag 10/5 klokken 19:00

Indsats 200 kroner