Aftenens Europa League-finalen mellem Atletico Madrid og Marseille ligner ikke nogen målfest ved første øjekast.

Det er Marseilles største kamp i meget lang tid, så det er svært at se, hvorfor holdet skulle spille med en hovedløs offensiv i aften, velvidende om, at man kan blive fanget i nogle farlige omstillinger fra Atleticos side.

Derudover er Marseille ikke det mest målrige mandskab på udebane i Europa League, og da kampen i aften bliver spillet i Lyon, så er det på neutral grund, så man må forvente, at holdet går til kampen som i de fleste udekampe.

Overraskelser er der få af i Atletico Madrids spil, hvor man med en jernhård defensiv, lukker end for sine modstanders bedste våben, og satser på omstillinger og standardsituationer. Selvom det er en generaliserende analyse af Atletico, så er det bare sådan, man har gjort det under Diego Simeone. Dog har man erfaringer fra disse store europæiske finaler, og her leverede man præcis denne slags kampe, hvor man afventede modstanderen.

Man kan sagtens forvente flotte detaljer fra de to holds profiler, der tæller Antoine Griezmann, Diego Costa, Dimitri Payet og Florian Thauvin, men alt andet lige bør de få svært ved at penetrere to defensive, der vil kæmpe alt de har lært fra at holde deres modstandere fra at score.

Derfor kan denne finale ende ud som mange europæiske finaler, nemlig med få scoringer. Det er svært at se, hvorfor der skal falde tre scoringer i en kamp, hvor begge mandskaber har så meget på spil, som tilfældet er i aften.

Marseille – Atletico Madrid, under 2,5 mål i kampen

Odds 1,59 hos Jetbull

Spilstop onsdag d. 16/5 kl. 20:45

Indsats: 100 kroner